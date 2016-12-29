Грузия выделит Сирии 100 тысяч долларов

Власти Грузии окажут финансовую помощь Сирии в размере 100 тысяч долларов, сообщил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на брифинге после заседания правительства в четверг. Премьер Грузии Георгий Квирикашвили ранее заявил, что Грузия при помощи миссии ООН планирует отправить гуманитарную помощь в Сирию для детей.

"Премьер выразил готовность помочь детям, которые оказались в особенно тяжелом положении. После этого у нас были активные консультации с ООН, и мы изучили все пути, как можно оказать гуманитарную помощь. В конечном итоге было решено, что мы окажем финансовую помощь в рамках 100 тысяч долларов посредством специального фонда ООН", — заявил Джанелидзе на брифинге после заседания правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.