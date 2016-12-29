Путин подписал закон о соглашении с Арменией по созданию на Кавказе системы ПВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соглашение с Арменией было подписано в Москве 23 декабря 2015 года. Им предусматривается "создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ".







