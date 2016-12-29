Модель Белла Хадид показала свою первую коллекцию одежды

Американская супермодель Белла Хадид представила первую коллекцию одежды, дизайн которой она разработала в сотрудничестве с маркой Chrome Hearts. Об этом сообщает Vogue.

В дебютную линейку вошли глянцевые кожаные кепи белого, красного и синего цветов и футболки. Когда вещи поступят в продажу, не сообщается, цены пока не определены. Хадид не только принимала участие в разработке дизайна, она также стала лицом коллекции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Белла Хадид — американская модель, свою карьеру она начала в 2014 году. В разное время она сотрудничала с Dior, Nike, Calvin Klein, десятки раз вышла на подиум, впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret и была признанамоделью года по версии портала Models.com.