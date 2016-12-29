Бордюжа назвал действия Азербайджана возле Чинари провокацией

ОДКБ считает попытку Азербайджана осуществить диверсионное проникновение в районе села Чинари Тавушского района провокацией. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении, распространенном генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей.

“В Секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения. Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года.

Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно. Однако, поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность”, говорится в заявлении.

На участке государственной границы юго-восточнее отрезка около села Чинари в области Тавуш рано утром 29-го декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения. ВС Армении нейтрализовали агрессивные действия Азербайджана, противник был отброшен, дав жертвы и имея раненых, в том числе, на участке наших боевых позиций.

К сожалению, армянская сторона понесла потери. В боях за оборону государственной границы Армении пали старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григорьевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян.

Минобороны Армении делит тяжесть утраты и выражает соболезнование родным павших.

МО Армении владеет неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы Армении азербайджанской стороной. Вся ответственность за произошедшую провокацию ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.