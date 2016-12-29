Минобороны РФ: версия о теракте не снимается, взрыва на борту Ту-154 не было

Версия о теракте не снимается, но после расшифровки первого накопителя комиссия пришла к выводу, что взрыва на борту Ту-154 не было, сообщил начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали выводы, что взрыва на борту не было. Теракт - это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем", - сказал Байнетов на пресс-конференции в ТАСС.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.