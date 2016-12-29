Грузинская премия «Золотой пергамент» вручена агенству «Арменпресс»

Известие о приглашении в Тбилиси стало сюрпризом для директора информационного агентства «Арменпресс» Арама Ананяна. Приглашение прислал действующий глава и главный редактор грузинского национального информационного агентства “Джи-Эйч-Эн” («Агентство новой информации» - Л. А.) Темури Чумбаридзе. Он попросил Арама Ананяна присутствовать на торжественной церемонии награждения ежегодной премии «Золотой пергамент». Директор «Арменпресс» с готовностью принял приглашение. Дело в том, что всего месяц назад два ответственных сотрудника вышеуказанного агентства посетили Ереван, побывали в офисе «Арменпресс», детально ознакомились с деятельностью армянского государственного информационного агентства и… уехали в Тбилиси, так и не уточнив цели своего визита. По их словам, это был всего лишь способ познакомиться с коллегами. Спустя несколько дней поступило известие из Тбилиси о том, что «Арменпресс» награжден призом «Золотой пергамент».

По традиции призы информационного агентства “Джи-Эйч-Эн” присуждаются в одиннадцати номинациях. Это «Лучший политический деятель года», «Лучший правозащитник года», «Лучший бизнесмен», «Лучший меценат», «Лучший журналист», «Лучший спортсмен (федерация)», «Лучший проект», «Лучшая компания», «Лучший бренд», «Лучшая телепрограмма» и «Золотой пергамент».

Призеры были определены по итогам опроса. 100 экспертов престижной в Грузии консультативно-аналитической группы “Джи-Си-Джи” провели опрос среди 2157 респондентов и по итогам опроса определили счастливых обладателей приза агентства “Джи-Эйч-Эн” 2016 года.

По сообщению корреспондента «Арменпресс», церемония награждения в Тбилиси прошла в теплой атмосфере, став новым проявлением армяно-грузинской дружбы.

До начала церемонии в знак многолетнего сотрудничества и дружбы Арам Ананаян вручил «Звезду дружбы» главному редактору агентства “Джи-Эйч-Эн”.

“Сегодня мы вручаем приз «Золотой пергамент», и я рад, что юбилейный – десятый по счету приз, достается представителю братской Армении – директору агентства «Арменпресс» Араму Ананяну. Мы желаем агентству новых успехов и призываем всегда держать планку, которая свойственна «Арменпресс», - заявил Темури Чумбаридзе.

Директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян поблагодарил организаторов за высокую награду, отметив, что этот приз принадлежит не только сотрудникам «Арменпресс», но и всем армянским журналистам, которые своим ежедневным самоотверженным трудом способствуют процветанию своей родины, становлению армянской государственности, и, конечно же, углублению многовековой дружбы армянского и грузинского народов.

Левон Азроян

Тбилиси-Ереван