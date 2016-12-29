Омбудсмен Армении осудил попытку диверсионного проникновения азербайджанских ВС у села Чинари

Офис омбудсмена РА осудил предпринятую азербайджанскйими вооруженными силами попытку диверсионного проникновения в районе села Чинари Тавушской области Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате омбудсмена РА.

В заявлении аппарата омбудсмена, в частности, говорится:

“Согласно сообщению Министерства обороны Армении, утром 29 декабря азербайджанские войска в районе села Чинари Тавушской области Армении предприняли попытку диверсионного проникновения. В результате нападения были убиты двое рядовых военнослужащих и один офицер. Диверсионные действия продолжались до 12:00 часов, в том числе в окрестностях села Чинари.

Эти действия азербайджанских вооруженных сил очевидным образом нарушают все международные требования, защищающие право на жизнь. Недопустимо и подлежит строгому осуждению лишение жизни человека, в том числе, военнослужащего, в условиях отсутствия всякой вероятности нападения. Подлежит строгому осуждению инициирование военных действий вблизи с населенными пунктами, причем, в утренние и дневные часы, что делает реальной возможность причинения вреда жизни жителей села.

Территориальный представитель омбудсмена РА Гегаркуника незамедлительно отправился в село Чинари Тавушской области для того, чтобы на месте изучить обстоятельства произошедшего и для собрать необходимые факты. На основании ирогов работы по сбору фактов будут даны обоснованные оценки для их предоставления соответствующим международным организациям.

Омбудсмен РА выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших армянских военнослужащих в связи с тяжелой утратой”.