В Аргентине произошло сильное наводнение
Сильные ливни вызвали наводнение в аргентинском городе Рамальо, провинция Буэнос-Айрес. Видео публикует BFMTV. Уровень воды в черте населенного пункта составляет полтора метра, затопленными оказались первые этажи зданий, частично нарушено электроснабжение. Власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия несколько сотен человек. О жертвах и пострадавших не сообщается,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
09:15, 26.12.2016
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