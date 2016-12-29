В Аргентине произошло сильное наводнение

Сильные ливни вызвали наводнение в аргентинском городе Рамальо, провинция Буэнос-Айрес. Видео публикует BFMTV. Уровень воды в черте населенного пункта составляет полтора метра, затопленными оказались первые этажи зданий, частично нарушено электроснабжение. Власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия несколько сотен человек. О жертвах и пострадавших не сообщается,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.