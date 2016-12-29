Озеро Севан и его водосборный бассейн в будущем году будут полностью очищены от бытового мусора

Выступая на итоговой годовой пресс-конференции, глава областной администрации Гегаркуника Рафик Григорян посчитал неизмеримо важным достижением в экологической сфере то обстоятельство, что, согласно утвержденной правительством РА программе, будет решен вопрос утилизации бытовых отходов, представляющих угрозу загрязнения для озера Севан и его водосборного бассейна.

“В этом году по решению правительства была утверждена “Программа утилизации жестких отходов в Котайкской и Гегаркуникской областях”, согласно которой, планируется инвестировать сумму в размере 11 млн евро: 5,5 млн евро и виде гранта и 5,5 млн евро в виде кредита с низкой процентной ставкой. Реализация программы начнется предстоящей весной. Жесткие отходы из нашей области будут вывезены в Котайкскую область. Следует отметить, что, наконец, решена жизненно важная задача, обеспечивающая чистоту озера Севан”, - отметил Григорян.

Хосров Хлхатян