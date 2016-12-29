Азербайджанская сторона потеряла 7 военнослужащих: в ВС Армении раненых нет

На данный момент на армяно-азербайджанской границе сохраняется спокойная ситауция. Азербайджанская сторона понесла потери в лице 7 военнослужащих. По сообщению «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь министра обороны РА Арцрун Ованнисян.

“Вооруженные силы РА осуществляют поисково-очистные работы. В ВС Армении раненых нет. В подобной ситуации распространение дезинформации о сдаче позиций и пр., как минимум… нехорошо”, - отметил Ованнисян.

На участке государственной границы юго-восточнее отрезка около села Чинари в области Тавуш рано утром 29-го декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения. ВС Армении нейтрализовали агрессивные действия Азербайджана, противник был отброшен, дав жертвы и имея раненых, в том числе, на участке наших боевых позиций.

К сожалению, армянская сторона понесла потери. В боях за оборону государственной границы Армении пали старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григорьевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян.

Минобороны Армении делит тяжесть утраты и выражает соболезнование родным павших.

МО Армении владеет неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы Армении азербайджанской стороной. Вся ответственность за произошедшую провокацию ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.