СМИ: после смерти Джорджа Майкла остались три неизданных альбома

Наследие британского певца Джорджа Майкла, скончавшегося 25 января 2016 года на 54-м году жизни, включает три неизданных альбома. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Издание не исключает, что эти записи никто не услышит, поскольку певец счел их неудачными.

Рабочие названия альбомов - Trojan Souls, Extended Plaything и White Light. Как отмечается, одну из песен с последнего релиза Джордж Майкл исполнил на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За время музыкальной карьеры британского певца, поэта и композитора греческого происхождения было продано около 100 млн экземпляров его записей, что делает его одним из самых успешных поп-исполнителей.





