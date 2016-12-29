Россияне больше всего доверяют Путину, Шойгу и Лаврову, показал опрос

Согласно данным еженедельного опроса ВЦИОМ, наибольшим доверием среди россиян пользуются президент РоссииВладимир Путин (62,1%), министр обороны Сергей Шойгу (14%) и глава МИД РФСергей Лавров (13,8%).

В рейтинге доверия также значатся премьер-министр России Дмитрий Медведев (12,6%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8,8%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (6,4%) и глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов (2,1%),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В тоже время рейтинг недоверия возглавили Жириновский (21,2%), Медведев (11,6%), Зюганов (10,1%).

О своем недоверии Путину заявили 1,9% респондентов. При этом деятельность президента одобряют 86,8% респондентов, не одобряют — 9,3%.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах России среди 1600 человек в возрасте старше 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.