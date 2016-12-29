В регламенте Министерства транспорта, связи и информационных технологий произошли изменения

Правительство Армении внесло в регламент Министерства транспорта, связи и информационных технологий дополнения, нацеленные на развитие информационного общества, государственных электронных услуги отраслей ИТ и инноваций. По сообщению «Арменпресс», проект представил министр транспорта Ваан Мартиросян.

“В числе задач – содействие коммерциализации разработок технологических компаний, разработка стратегии развития сферы информационных технологий, обеспечение разработки и реализации государственных программ и мероприятий, направленных на развитие сферы информационных технологий, стимулирование политики глобализации действующих компаний”, - заявил министр.