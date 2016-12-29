Экс-депутат Кнессета надеется, что Израилю удастся объяснить Азербайджану нецелесообразность экстрадиции Лапшина

Бывший депутат Кнессета Израиля Александр Цинкер надеется, что Беларусь разумно отнесется к вопросу рассмотрения просьбы Азербайджана об экстрадиции гражданина Израиля, блогера Александра Лапшина.

“Власти Азербайджана объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и «Миграционного кодекса Азербайджана». Это явилось официальным основанием для его ареста на территории Беларуси. Думаю, что не последнюю роль здесь сыграл тот факт, что блогер, несмотря на запрет въезда в Азербайджан, в 2015 году посетил эту страну по украинскому паспорту.

В черном списке «персон нон грата» МИД Азербайджана, на которых распространяется запрет на въезд, числится около 500 человек. Люди в этом списке подобрались очень серьезные: известные мировые звезды оперы и эстрады; видные политики, занимающие высокие посты в правительствах и парламентах различных стран; политологи, журналисты и представители СМИ стран Америки и Европы. До сих пор никого из этого списка не объявляли в международный розыск”, - сказал Александр Цинкер в беседе с «Арменпресс».

“Почему же в этом случае, официальный Баку пошел на такие категорические меры, почему власти Беларуси отреагировали на запрос Азербайджана и чем это все может закончиться?

Действительно, Лапшин нарушил запрет на въезд в Азербайджан, но чтобы объявить его в международный розыск, нужны факты серьезного обвинения в нанесении ущерба безопасности государства. Не уверен, что в Баку есть такие доказательства. Более реальной причиной, на мой взгляд, является нелицеприятное описание блогером умственных способностей представителей азербайджанских пограничных служб и других государственных чиновников. Такой позор, тем более распространенный по мировой сети, простить ему не смогли”, - подчеркнул экс-депутат Кнессета.

“У меня есть определенные надежды на то, что белорусская сторона трезво подойдет к рассмотрению данного запроса, а больше всего я надеюсь на МИД Израиля, которое включившись в процесс, объяснит руководству Азербайджана нецелесообразность раздувания данного инцидента и экстрадиции человека, который наряду с российским и украинским гражданством, является и гражданином Израиля.

Думаю, сейчас необходимо сделать определенную паузу в СМИ и позволить надлежащим службам по своим каналам решить вопрос освобождения Лапшина.

Говорить же о возможных ухудшениях армяно-белорусских и азербайджано-израильских отношений сегодня явно рановато. Хочется надеяться на лучшее!”, - заключил Александр Цинкер.