До конца апреля 2017 года на таможенных пунктах Армении будут применять электронные весы. Подобное решение было принято 29 декабря на заседании правительства РА, передает «Арменпресс».

Председатель Комитета по госдоходам Армении Вардан Арутюнян отметил, что проектом предлагается переместить срок установки централизованной системы электронных весов с 11 января 2017 года на 30 апреля 2017 года.

“Продление сроков внедрения обусловлено задержкой процесса модернизации пропускных пунктов на армяно-грузинской границе”, - заявил Арутюнян, добавив, что поставщиком будет российская компания “ФОРС - Центр разработки”.