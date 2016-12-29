Невозможность точного клонирования объяснили на видео

Канал MinutePhysics на YouTube представил видео, на котором объяснил причину невозможности создания идеального клона с физической точки зрения. Помешать производству точной копии объекта мешают квантовые законы, приводящие, в частности, к квантовой запутанности — свойством, которые наделены частицы, ранее взаимодействующие, но впоследствии разнесенные на расстояние друг от друга,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.