К ГУГА Армении обратились более 40 авиакомпаний с предложением войти на армянский рынок

ГУГА РА ведет переговоры с более чем 40 авиакомпаниями мира об их привлечении на армянский рынок. На заседании правительства Армении премьер-министр Армении Карен Карапетян поинтересовался у начальника ГУГА РА Сергея Аветисяна, сколько компаний обратились с предложениями, и есть ли результат.

«С предложениями о вхождении на армянский рынок обратились более 40 авиакомпаний, расположенных, в основном, в Европе, а также в Азии и на Ближнем Востоке. У нас уже есть ответы от 3-4 авиакомпаний, которые планируют провести более детальные технические обсуждения, к чему мы проявили готовность»,- сказал начальник ГУГА РА Сергей Аветисян.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян призвал установить в этом отношении контроль, поскольку вопрос чрезвычайно важен для правительства Армении.