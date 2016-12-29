Филиппинский президент пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, отметив, что раньше он уже так делал, пишет в четверг газета The Philippine Star.

"Если вы коррумпированы, я подниму вас на вертолете и сброшу вниз на пути в Манилу. Я уже делал так раньше, так что почему бы не сделать это сделать снова?", - цитирует газета слова Дутерте, сказанные им на выступлении перед пострадавшими от тайфуна.

По его словам, на прошлой неделе были арестованы шесть человек, у которых изъяли метамфетамин, известным в Филиппинах как "шабу" общим весом в полтонны.

"Им повезло, что меня не было в то время в Маниле. Если бы я знал, что в каком-то доме там много шабу, я бы точно убил этих людей", - отметил президент,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее Дутерте уже заявлял, что лично расправлялся с подозреваемыми в совершении преступлений.

"И я раньше ездил в Давао на мотоцикле, просто патрулировал улицы в поисках наркоторговцев, чтобы убить кого-нибудь", - сказал филиппинский президент.