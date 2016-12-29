Джордж Лукас возглавил рейтинг состоятельных знаменитостей США по версии Forbes

Американский режиссер, создатель легендарной саги "Звездные войны" Джордж Лукас возглавил список самых богатых знаменитостей в США по версии журнала Forbes. Рейтинг был опубликован в электронной версии издания.

По оценкам Forbes, состояние Лукаса равняется примерно $4,6 млрд. Основную часть этой суммы режиссер получил, продав свою компанию - Lucasfilm - корпорации The Walt Disney Company в 2012 году за $4,05 млрд. Лукас, как отмечает журнал, является владельцем ранчо площадью более 24 кв. км в штате Калифорния,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На втором месте в списке коллега Лукаса - Стивен Спилберг - с состоянием $3,7 млрд , заработанным, в частности, благодаря успешной работе киностудии DreamWorks. В конце 1990-х годов Спилберг стал одним из ее основателей. Свою первую ленту режиссер создал в 11 лет, а первого приза был удостоен в 13 лет на юношеском конкурсе за 40-минутную ленту о войне "Побег в никуда". Спилберг, как отмечает издание, в течение многих лет также получает часть прибыли компании Universal Pictures.

Замыкает первую "тройку" одна из самых известных телевизионных ведущих в США Опра Уинфри ($2,8 млрд). Основным источником доходов Уинфри стала основанная ею компания Harpo Productions. Как отмечает издание, ведущая, которую Forbes не раз причислял к наиболее знаменитым и влиятельным публичным персонам в США, владеет недвижимостью в штате Гавайи.

На четвертой позиции легенда американского баскетбола Майкл Джордан ($1,2 млрд), являющийся двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Значительные средства принесла ему реклама спортивной одежды и обуви. На пятом месте иллюзионист Дэвид Сет Коткин, известный под псевдонимом Дэвид Копперфильд ($850 млн). Как отмечает издание, он с большим успехом вложил средства, заработанные благодаря выступлениям, в крупную коллекцию "магических артефактов".

В общей сложности в список вошли 20 человек, в их числе американский гольфист Тайгер Вудс ($740 млн), писатель Джеймс Паттерсон ($700 млн), рэппер Джей-Зи ($610 млн), певица Мадонна ($560 млн), музыканты Джимми Баффет ($550 млн) и Джон Бон Джови ($410 млн), а также другие американские знаменитости.







