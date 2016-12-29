Политолог Грант Мелик-Шахназарян уверяет, что все приграничные опорные пункты в Тавушской области безопасны и хорошо оборудованы. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Он, в частности, пишет, что позиции армянской стороны в Тавушской области являются преобладающими, так что азербайджанцы долго готовились, прежде чем напасть в этом районе.

«Я бывал на всех позициях в Тавушской области, на некоторых - по нескольку раз. Уверенно могу сказать, что все приграничные опроные пункты в Тавушской области безопасны и хорошо оборудованы. В общем позиции армянской стороны в Тавушской области являются преобладающими, так что азербайджанцы долго готовились, прежде чем напасть в этом районе. Сейчас противник отброшен с большими потерями. По моим сведениям, там сейчас относительно спокойно, однако это ничего не означает, вернее, означает, что с Азербайджаном надо общаться только с оружием. Все мечты о мире пусты и тщетны»,- пишет политолог.

На участке государственной границы юго-восточнее отрезка около села Чинари в области Тавуш рано утром 29-го декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения. Вооруженные силы Армении вступили в бой с противником. ВС Армении нейтрализовали нападающие действия Азербайджана, противник был отброшен, дав жертвы и имея раненых, в том числе, на участке наших боевых позиций.Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, предупреждая поползновения противника. К сожалению, армянская сторона понесла потери. В боях за оборону государственной границы Армении пали старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григорьевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян.