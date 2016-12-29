ВС Армении нейтрализовали нападающие действия Азербайджана: известны имена павших

На участке государственной границы юго-восточнее отрезка около села Чинари в области Тавуш рано утром 29-го декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, ВС Армении нейтрализовали нападающие действия Азербайджана, противник был отброшен, дав жертвы и имея раненых, в том числе, на участке наших боевых позиций.

«К сожалению, армянская сторона понесла потери. В боях за оборону государственной границы Армении пали старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григорьевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян.

МО Армении делит тяжесть утраты и выражает соболезнование родным павших.

МО Армении владеет неопровержимыми доказательствами нарушения государственной границы Армении азербайджанской стороной. Вся ответственность за произошедшую провокацию ложится на военно-политическое руководство Азербайджана».