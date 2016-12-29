Умер автор песни «Мужчина и женщина» Пьер Бару

Французский актер и композитор Пьер Бару скончался в парижской больнице в возрасте 82 лет. Об этом сообщила его жена Астуко Усиода, передает телеканал BFM TV.

Смерть наступила в результате инфаркта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Известность Бару принесла песня «Мужчина и женщина», которую он написал для одноименного фильма режиссера Клода Лелуша. Композитор также снялся в этой ленте. Картина получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар».

Бару также сыграл в фильмах Лелуша «Смелость любить», «Девушка и ружья», «Бывают дни… Бывают ночи» и «Великие мгновения». Он стал соавтором песен La Bicyclette и Pluie, которые исполнял французский шансонье и актер Ив Монтан.