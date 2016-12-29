Вследствие предпринятой азербайджанской стороной попыткой диверсионного проникновения с армянской стороны есть 3 жертвы: официальное сообщение

Вследствие предпринятой азербайджанской стороной попыткой диверсионного проникновения в Тавушской области с армянской стороны есть 3 жертвы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Арцрун Ованнисян сообщил также о потерях противника.

На участке государственной границы юго-восточнее отрезка около села Чинари в области Тавуш рано утром 29-го декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения.

Вооруженные силы Армении вступили в бой с противником. Применяются снайперское оружие и гранатометы, ведение огня продолжается. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, предупреждая поползновения противника.