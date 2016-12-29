102 ордена Александра Невского военная база ЮВО в Армении отметила свое 75-тилетие

Российская ордена Александра Невского военная база Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная в Республике Армения, сегодня отмечает 75-тилетний юбилей со дня образования.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа,в торжественных праздничных мероприятиях приняли участие командование соединения, представители силовых структур и дипломатического корпуса России и Армении, администрации, духовенства, ветеранских и общественных организаций, военнослужащие и члены их семей.

Перед зрителями с концертной программой выступили художественные и творческие коллективы воинской части и средней образовательной школы Министерства обороны Российской Федерации в г. Гюмри. Военно-патриотический клуб и военнослужащие военной базы выступили с новой показательной программой по рукопашному и ножевому бою.

Завершилось праздничное мероприятие вручением юбилейных медалей почетным гостям и отличившимся в 2016 году военнослужащим соединения, награждением грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками и угощением гостей. Для посетившей праздничное мероприятие делегации также была организована экскурсия по мемориальным комплексам воинской части и показ современных образцов вооружения и военной техники, новой современной экипировки «Ратник», комплексов разведки и связи.