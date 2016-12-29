Чавушоглу говорил о возможности установления в Сирии режима прекращения огня в любой момент

Министр ИД Турции Чавушоглу заявил о возможности установления в Сирии режима прекращения огня в любой момент. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Миллиет».

В интервью турецкому телевидению министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что русские и турецкие официальные лица снова встретятся 29-го декабря. «Если все пройдет гладко, мы придем с РФ к согласию. Работаем над 2 документами»,- сказал министр ИД Турции Чавушоглу.

Он отрицал вероятность встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, сказав, что не может быть и речи о том, чтобы в Астане сесть за стол переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом.

Заявив о том, что гарантами собюдения в Сирии режима прекращения огня будут Турция и РФ, министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что пока неизвестно, будет ли участвовать в процессе Иран.