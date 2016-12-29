Премьер-министр Армении Карен Карапетян, выступая на заседании правительства Армении, прокомментировал положение в органах по установлению инвалидности и сказал, что в отрасли нужны радикальные изменения. «В сфере социального обеспечения нужны радикальные изменения по всему спектру государственных программ. В социальной сфере надо создать системы, исключающие коррупцию. Надо повысить адресность государственных программ и их эффективность. Надо, чтобы государство протянуло руку нуждающемуся, помогло ему встать на ноги, однако не стимулировало бы желание не работать, не приучало бы людей к подобному состоянию»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, добавив, что государственные программы в социальной сфере надо разрабатывать так, чтобы они не могли привести к злоупотреблениям, коррупционным проявлениям, достигали бы самых нуждающихся и не нарушали бы социальную справедливость.

Как сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, результаты эволюционного развития медико-социальной экспертизы далеки от совершенства, поэтому в этой сфере нужны радикальные изменения.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру по вопросам труда и социальной сферы Артему Асатряну в 10-дневный срок представить предложения о реформах во всех бизнес-процессах отрасли, основываясь на принципиальных подходах.

«Надо разделить процессы подачи аявления и принятия решения, практически исключив непосредственные контакты между гражданами и принимающими решение лицами. Надо сформировать централизованный орган по принятию решений, персмотреть действующие в отрасли стандарты, разделив наличие заболевания и инвалидность, определив услуги и помощь для каждой категории граждан»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, поручив также представить предложения по формированию нового персонала, требований к их квалификации, их числу, механизмам оплаты.