Скарлетт Йоханссон названа самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года

Журнал "Форбс" назвал Скарлетт Йоханссон "самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года".

За последние 12 месяцев фильмы с ее участием, включая "Капитан Америка: Гражданская война" и фильм братьев Коэнов "Аве Цезарь!", совокупно собрали в мировом прокате 1.2 млрд долларов США.

Партнеры Йоханссон по фильму "Марвел" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший делят второе место с 1.15 млрд долларов США каждый.

В прошлом году этот список возглавлял Крис Прэтт, а в 2014 году - Дженнифер Лоуренс.

Ежегодный список "Форбс" составляется на основании данных сборов мирового кинопроката по версии сайта Box Office Mojo,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

При составлении списка не учитываются финансовые показатели в прокате анимационных фильмов, где были использованы голоса известных актеров. "Самыми кассовыми актерами" могут стать лишь исполнители главных ролей в фильмах.

В пятерку самых кассовых артистов также вошли австралийская актриса Марго Робби, снявшаяся в успешном, но разгромленном критиками комедийном боевике " Отряд самоубийц", собравшем в прокате 749 млн долларов США, и Эми Адамс, снявшаяся в "Прибытии" и "Бэтмене против Супермена".

Британская актриса Фелисити Джонс дебютировала в этом списке в основном благодаря новым "Звездным войнам", вышедшим в прокат в этом месяце, но до того она снялась в фантастическом фильме "Голос монстра" и детективе-триллере "Инферно".