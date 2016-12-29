В праздничные дни в Армении ожидаются слабые осадки

В ближайшие дни - 30-го и 31-го декабря, на территории республики осадков не ожидается. В Арарате, Шираке, Котайке, Вайоц Дзоре и Арагацотне сохраняется туман. Об этом в беседе с журналистами в зале «Арменпресс» сказал замначальника гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян. Он посоветовал водителям быть бдительными. Температура воздуха в Армении в эти дни существенно не изменится.

«Что касается праздничных дней, то в эти дни со стороны Средиземноморья будет подходить слабый циклон. В ночь с 31-го декабря на 1-е января на территории республики ожидается слабый снег, в частности, в Шираке, Котайке, Арагацотне, Ереване, Армавире, Вайоц Дзоре. Осадки продлятся и 1-2-го января, и прекратятся 3-го января. Температура воздуха в Армении в эти дни существенно не изменится»,- сказал замначальника гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

С 4-го января температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса. Как сказал замначальника гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян, в прошлом году на Новый год движение транспорта было парализовано по причине обильных осадков, в этом году такого не будет.