Машина Энрико Априамова попала в ДТП: опасность его жизни не угрожает
Утром в районе 07:30 29-го декабря на трассе Ереван-Арташат машина замначальника Генштаба ВС Армении Энрико Априамова попала в ДТП.
Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сообщение пресс-секретаря МО Армении Арцруна Ованнисяна, замначальника Генштаба ВС Армении Энрико Априамов и его водитель получили травмы, однако опасность их жизни не угрожает.
09:15, 26.12.2016
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