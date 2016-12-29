Машина Энрико Априамова попала в ДТП: опасность его жизни не угрожает

Утром в районе 07:30 29-го декабря на трассе Ереван-Арташат машина замначальника Генштаба ВС Армении Энрико Априамова попала в ДТП.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сообщение пресс-секретаря МО Армении Арцруна Ованнисяна, замначальника Генштаба ВС Армении Энрико Априамов и его водитель получили травмы, однако опасность их жизни не угрожает.