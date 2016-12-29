Реформируется система условно-досрочного освобожения от наказания

В соответствии с указом президента РА реформируется процедура условно-досрочного освобожения осужденных, замены оставшегося срока на более мягкие виды наказания. Об этом 29 декабря на заседании правительства Армении заявила министр юстиции Арпине Ованнисян. По ее словам, в частности, предлагается внедрить независимую институциональную модель комиссия-суд, наделенную соответствующим инструментарием. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РА.

“Данная модель исключит реализацию подобных функций со стороны комиссии и учреждения, в котором отбывается наказание, повысит эффективность независимых комиссий”, - отметила министр.

Ованнисян подчеркнула, что будут определены четкие критерии, которые будут заложены в основу мотивированных решений независимой комиссии и суда по поводу условно-досрочного освобожения от наказания, а также замены оставшегося срока на более мягкие виды наказания.

“Отобраны максимально объективные и измеримые критерии, которые могут свести к минимуму субъективизм оценивающего эти критерии”, - заверила министр.

Предлагаемым урегулированием осужденные будут иметь право участвовать в принятии касающихся их решений и осуществлять соответствующую защиту в том числе, по сути, обжалуя решения независимой комиссии. Изменениям подвергнется и состав представителей комиссии. В частности, в состав независимой комиссии войдут представители министерств юстиции, здравоохранения, труда и по социальным вопросам, аппарата президента РА, офиса омбудсмена, Палаты адвокатов РА и общественных организаций.