Керри: Иерусалим должен стать столицей Израиля и Палестины

Иерусалим должен стать столицей обоих государств - Израиля и Палестины. Уверенность в этом высказал госсекретарь США Джон Керри, выступая перед журналистами во внешнеполитическом ведомстве.

"Иерусалим должен стать столицей двух государств. Мы с огромным уважением относимся к глубоким, историческим и религиозным связям Израиля с городом и его священными местами", - отметил шеф американской дипломатии, который уже 20 января покинет свой пост.

Во время полуторачасового выступления Керри объяснял причины того, почему американская делегация воздержалась на голосовании в прошлую пятницу в Совете Безопасности ООН по резолюции, требующей от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

Керри подчеркнул, что продолжение этой политики приведет к "необратимой реальности одного государства" в противовес мирному принципу сосуществования Израиля и Палестины "два государства для двух народов",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Давайте говорить начистоту, постройка новых поселений не имеет ничего общего с безопасностью Израиля", - отметил он. Глава внешнеполитического ведомства в ходе выступления также призвал Израиль признать Государство Палестина в рамках границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Израильтяне и палестинцы, продолжил Керри, должны "независимо друг от друга продемонстрировать подлинную приверженность принципу "два государства для двух народов". "Мы не можем навязать мир", - отметил шеф американской дипломатии, говоря о необходимости прямых палестино-израильских переговоров.

При этом он предупредил, что если Израиль не примет принцип "два государства для двух народов", то он не сможет находится в "настоящем мире с остальными арабскими странами". "И я могу заявить об этом с уверенностью", - указал Керри.