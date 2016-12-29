Источник: третий черный ящик Ту-154 разрушен

Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник.

При этом уточнил, что, хотя пленка бортового самописца деформирована, она подлежит частичной расшифровке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - отметил источник.

Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное. "Их расшифровка проводится в Москве", - сообщили в силовых структурах, добавив, что она будет завершена в ближайшее время.

Катастрофа произошла 25 декабря через две минуты после вылета самолета Ту-154 Министерства обороны России из аэропорта Адлер в 05:25 мск. Погибли 92 человека.





