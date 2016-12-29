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Азербайджан предпринял попытку диверсионного проникновения на государственной границе в области Тавуш: вооруженные силы Армении вступили в бой


На участке государственной границы юго-восточнее отрезка около села Чинари в области Тавуш рано утром 29-го декабря азербайджанская  сторона предприняла попытку диверсионного проникновения.

Как передает «Арменпресс», как сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян, вооруженные силы Армении вступили в бой с противником. Применяются снайперское оружие и гранатометы, ведение огня продолжается. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, предупреждая поползновения противника. 



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