В Турции задержан журналист Ахмет Шык. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Twitter.

«Меня задерживают. По причине одной записи в Twitter меня ведут в прокуратуру»,- сообщил он.

В прошлом году в Турции были зарегистрированы крайне отрицательные развития в вопросе свободы слова и печати. Международные организации «Журналисты без границ» (RWB) и Комитет защиты журналистов (CPJ) объявили Турцию страной, где больше всего преследовали журналистов.

Наиболее кричащими стали преследования газеты «Джумхурриет»: по сей день арестованы ее 10 сотрудников, среди них – главный редактор издания.

В Турции арестовано 148 журналистов, в текущем году закрылось около 170 СМИ, в том числе, газеты, телекомпании, радиостанции, информационные агентства.