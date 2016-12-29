В Сирии при авиаударе коалиции ликвидирован один из главарей ИГ

Один из главарей «Исламского государства» был убит в результате удара возглавляемой США коалиции на территории Сирии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона.

Атака была совершена в понедельник, 26 декабря. Абу Джандаль аль-Кувайти был ликвидирован возле плотины Табка,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что он был одним из ключевых лидеров группировки, контролирующей город Ракка, самопровозглашенную «столицу» ИГ в Сирии. Других подробностей нет.

В настоящее время в районе Ракки идут бои оппозиции, поддерживаемой коалицией, с террористами.