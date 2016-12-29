Трамп и Обама обсудили гладкую передачу полномочий в США

Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с действующим главой государства Бараком Обамой обсудил в среду "гладкую передачу власти". Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В сообщении отмечается, что переговоры двух политиков носили, как и всегда, позитивный характер и "были сосредоточены на продолжении гладкой и эффективной передачи" властных полномочий. В Белом доме подчеркнули, что Трамп и Обама "обязались поддерживать контакт в течение следующих нескольких недель и договорились о продолжении сотрудничества между своими командами для завершения плавного перехода власти 20 января".