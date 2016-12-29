Наблюдательная сеть Службы сейсмической защиты Армении не зарегистрировала с 22-го по 28-е декабря землетрясений силою в 3 и выше балла. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Службы сейсмической защиты Армении.

За неделю в регионе зарегистрировано 5 землетрясений силою в 3 и выше балла. 22-го декабря землетрясение силою в 3балла (2,3 магнитуд) произошло на расстоянии 50 км западнее Вана.

На следующий день землетрясение силою в 3 балла (2,5 магнитуд) произошло на границе Азербайджана с РФ, на 18 км западнее Шаки. 26-го декабря землетрясение силою в 4 балла (3,0 магнитуд) произошло на расстоянии 8 км северо-восточнее от города Маранд в Иране. В тот же день произошли еще 2 землетрясения – на 14 км южнее города Гекчай в Азербайджане и на 28 км юго-западнее города Буланик в Турции, оба силою в 3-4 балла.

Вне региона 25-го декабря зарегистрировано землетрясение силою в 7.6 магнитуд на острове Чилоэ в Чили, жертв и разрушений не было. Опасность цунами миновала.