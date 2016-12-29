Дорога Берд-Чамбарак закрыта
МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:30 29-го декабря межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении, в основном, открыты. Дорога Берд-Чамбарак закрыта.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорогах Котайка, Ширака, Сотк-Карвачар, Горис-Сисиан, Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Алаверди, Сараван-Зангер, и на перевале Варденяц – местами гололед.
Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей.
09:15, 26.12.2016
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