МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:30 29-го декабря межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении, в основном, открыты. Дорога Берд-Чамбарак закрыта.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорогах Котайка, Ширака, Сотк-Карвачар, Горис-Сисиан, Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Алаверди, Сараван-Зангер, и на перевале Варденяц – местами гололед.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей.