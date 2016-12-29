Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 40 раз, более 750 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения, особенно, в восточном направлении в сторону Акна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 28-го на 29-е декабря азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 40 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 750 раз стреляла в сторону армянских позиций. Азербайджанская сторона особенно интенсивно стреляла на линии соприкосновения в направлении Акна.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи, не прибегая к ответным действиям».