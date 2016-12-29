Самая любимая еда Арпинэ Ованнисян – толма с виноградными листьями, приготовленная ее мамой

Для министра юстиции Армении Арпинэ Ованнисян Новый год имеет значение как время подведения итогов, оценки проделанной работы и планирования будущей. «Арменпресс» побеседовал с министром юстиции Армении Арпинэ Ованнисян о предновогодней суете, кухонных хлопотах и таинстве Нового года.

-Г-жа Ованнисян, каким праздником является для вас Новый Год?

-Как и для многих, это семейный праздник, вызывающий теплые воспоминания. Для меня Новый Год – время подведения итогов, оценки проделанной работы и планирования будущей.

-Как вы обычно предпочитаете встречать Новый Год? С кем из людей отмечаете начало нового года?

- Предпочитаю встречать Новый Год с семьей, родными и близкими, с теми людьми, кто был со мною весь год, с кем я делила радости и трудности.

-С учетом вашей занятости, насколько вы успеваете принять участие в подготовке празднования Нового Года? Есть ли какая-либо работа, которую вы берете на себя?

- В нашей семье нет разделения обязанностей. Каждый делает то, что надо сделать в данный момент и то, что он может сделать. Однако в этом году по причине занятости мое участие в домашних хлопотах было почти нулевое.

-Какое ваше самое любимое новогоднее блюдо? Есть ли то блюдо, которое готовит Арпинэ Ованнисян?

- Самая моя любимая еда– толма с виноградными листьями, приготовленная мамой. Сама я на кухне почти не бываю, крайне редко делаю какую-либо выпечку, или же особенное блюдо.

-По какому принципу вы делатет новогодние подарки членам семьи? Любите получать или делать подарки?

-Люблю и то, и другое. Не люблю, когда подарки воспринимаются как самоцель, как обязательство. Пытаюсь угадать предпочтения того, кому выбираю подарок, чтобы подарок был и душевным, и полезным. И это те предпраздничные хлопоты, которых я себя не лишаю, как бы ни была занята.

-Каким был ваш самый памятный новогодний подарок?

-Не могу выделить, я ценю и помню любой подарок, сделанный с любовью и заботой.

-За что вы поднимете первый бокал в Новом Году?

-За ту возможность, которую даровал бог – быть вновь в окружении родных.

-Чего вы ждете от 2017 года, каковы ваши пожелания армянскому народу?

-Конечно, в преддверии каждого года имеется множество ожиданий, поскольку каждый желает верить, что будущий год будет годом достижений и успехов. Мое самое большое пожелание – чтобы грядуший год был для нашей страны, для каждой семьи годом внутреннего и внешнего мира, стабильности и простого человеческого счастья.

Интервью Анны Гзирян