Больше всего я праздновал гол, забитый в ворота Турции: Генрих Мхитарян

Полузащитник сборной Армении по футболу и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал о своем самом волнующем голе, о своих любимых футболистах.

«Я начал смотреть игры «Манчестер Юнайтед», когда Эрик Кантона еще играл в команде, и мне нравилось смотреть на его игру. Следил также за Андреем Канчельским, поскольку он был русским, и его игра казалась мне интересной. Однако я был поклонником Алекса Фергюссона. Когда я стал профессиональным футболистом, я был поклонником Зинедина Зидана. Вопрос не в том, что он умел делать на поле, а в том, что он вел за собой всю команду»,- сказал полузащитник сборной Армении по футболу и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

Как передает «Арменпресс», рассказывая о своем самом волнующем голе, Генрих Мхитарян отметил: «Больше всего я праздновал свой гол, забитый в ворота Турции в 2009-м году, когда я играл в составе молодежной сборной. Но сейчас я не могу сказать – какой мой гол лучший: их много, надеюсь, что они еще будут».