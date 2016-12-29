Первым соперником женской сборной Армении по баскетболу до 16 лет станет команда Монако.

По сообщению «Арменпресс», Международная федерация баскетбола (FIBA) оубликовала расписание турниров чемпионата Европы 2017 года по баскетболу среди девушек до 16 лет дивизиона С, который пройдет в Гибралтаре с 25-го по 30-е июля будущего года.

С 4 по 9 июля 2017 года на чемпионате в Гибралтаре примут участие сборные семи стран.

Сборная Армении по баскетболу среди девушек до 16 лет включена в подгруппу В, в которой встретится со сборными Монако, Уэльса и Гибралтара.

Первую встречу армянские баскетболистки проведут 25-го июля, встретившись с командой Монако.