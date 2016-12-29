Левон Аронян на 9-м месте в первенстве мира по быстрым шахматам
Лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян на 9-м месте в первенстве мира по быстрым шахматам, которое проходит в Катаре.
Как передает «Арменпресс», после 15 туров лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян набрал 9.5 очков и занимает на 9-е место в первенстве мира по быстрым шахматам. На первом месте – Василий Иванчук, 11 очков, Магнус Карлсон оказался третьим.
09:15, 26.12.2016
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