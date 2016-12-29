Лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян на 9-м месте в первенстве мира по быстрым шахматам, которое проходит в Катаре.

Как передает «Арменпресс», после 15 туров лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян набрал 9.5 очков и занимает на 9-е место в первенстве мира по быстрым шахматам. На первом месте – Василий Иванчук, 11 очков, Магнус Карлсон оказался третьим.