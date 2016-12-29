Спортивный 2016: ретроспектива «Арменпресс»

В последние дни года пытаемся вспомнить наши спортивные достижения, упущения, обещаем начать новый год с успехами, освободившись от старых ошибок.

Спортивный 2016 год был беспримерным, впечатанным в память в качестве примера на грядущие 4 года. Этот год даровал армянским спортсменам победы, но так же и поражения, заставил говорить языком победителя и молчать молчанием побежденного.

Спортивный 2016 год начался зимними Олимпийскими юношескими играми, в которых Армения предстала 2 спортсменами: фигуристкой Анастасией Галустян и лыжником Микаэлом Микаэляном. Важным было участие.

В марте состоялось первенство Европы по борьбе. Варшам Боранян стал чемпионом Европы, Артур Алеексанян и Роман Амоян – серебряные призеры, Карапет Чалян – бронзовый призер.

В женской тяжелой атлетике открылась новая страница. Рипсимэ Хуршудян и Назик Авдалян стали чемпионками, а женская команда – командным чемпионом на первенстве Европы. Среди мужчин Ваник Аветисян завоевал малую бронзовую медаль, Андраник Карапетян – золотую, Тигран Мартиросян, Гор Минасян – серебряные, Симон Мартиросян – бронзовую.

2016 год был особенным и для гимнастов Армении. Арутюн Мердинян стал чемпионом Европы, Ваагн Давтян, Артур Давтян, Артур Аветисян стали вице-чемпионами.

Впервые сборная Армении по баскетболу приняла участие в первенстве Европы по баскетболу среди малых стран, завоевала титул победителя и получила право на участие в чемпионате мира.

6-го июля 2016 года полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян перевелся из дортмундовской «Боруссии» в английский клуб «Манчестер юнайтед».

В Рио-де-Жанейро прошли XXXI Олимпийские игры, в которых Армения приняла участие командой в составе 32 спортсменов, из них только 4 завоевали медали. Основным армянским фаворитом на XXXI Олимпийских играх стал чемпион, борец Артур Алексанян. До финала дощел Мигран Арутюнян, который стал серебряным призером.

Вице-чемпионами стали также Гор Минасян и Симон Мартиросян. Среди 206 стран в неофициальном командном зачете Армения заняла 40-е место.

В XXXI Олимпийских играх прославилась армянская гимнастка Хури Гебешян, показавшая новый элемент на брусьях, названны в ее честь ее имененм - «Гебешян».

Слава шахматной сверхдержавы актуальна и в этом году. Чемпионом мира по шахматам в возрастной категории до 16 лет стал Айк Мартиросян, а чемпионом мира по шахматам в возрастной категории до 18 лет стал Мануэл Петросян.

Тренером сборной Армении по футболу стал бывший полузащитник сборной Артур Петросян, который до этого 10 лет работал в клубе «Цюрих».

Юношеская сборная Армении впервые вышла в отборочном туре первенства Европы в финал, и получила право участвовать в элит-раунде, который состоится уже в 2017 году. Она будет меряться силами с командами Германии, Турции и Финляндии.

Этот год остался в истории армянского спорта полным слез радости, полным драматизма, неожиданных травм. 2016-й был золотым годом, независимо ни от чего. Золотой год армянского спорта.

Варвара Айрапетян