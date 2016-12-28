В 15.19 28-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал от гражданина РФ о том, что он заблудился на территории хребта Цахкуняц, и необходима помощь спасателей.

На мест6о выехал боевой наряд.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, Сотрудники канатной дороги нашли заблудившегося на склоне горы Техенис гражданина РФ Сашу Тараянко, 1988 г.р.