ЗАО «Электрические сети Армении» и ОАО «Разданская ТЭС» перешли во владение Группы «Ташир»

Группа «Интер РАО» и Группа «Ташир» досрочно завершили третий этап сделки по продаже ЗАО «Электрические сети Армении» и ОАО «Разданская ТЭС». В результате 100% акций обеих компании перешли во владение Группы «Ташир».

Как сообщает Арменпресс, подписание сделки состоялось осенью 2015 года, по её условиям Группа «Ташир» на первом этапе выкупила по 25% акций электроэнергетических компаний в Армении, а на втором этапе – ещё по 25% акций. Оставшиеся доли должны были перейти к новому собственнику до конца 2017 года. Оперативное управление компаниями ЗАО «Электрические сети Армении» и ОАО «Разданская ТЭС» с октября 2015 года осуществляет Группа «Ташир».

«Продажа активов в Республике Армения полностью вписывается в стратегию развития Группы «Интер РАО», а цена сделки отражает справедливую стоимость данных компаний, - заявил председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис КОВАЛЬЧУК. – И сегодня мы можем констатировать факт: сделка позволила высвободить ресурсы для дальнейшего развития Группы «Интер РАО» в России, и при этом ЗАО «Электрические сети Армении» и ОАО «Разданская ТЭС» успешно развиваются под управлением Группы «Ташир».