Президент Армении в Центральном банке принял участие в приеме, организованном по случаю Нового года и Рождества

Президент Армении Серж Саргсян 28 декабря посетил Центральный банк, принял участие в приеме, организованном по случаю Нового года и Рождества. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Саргсян поздравил сотрудников Центрального банка и всех коммерческих банков республики с наступающими праздниками и пожелал успехов.