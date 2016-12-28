Отныне президент Турции может быть партийным
Комиссия по конституционным реформам турецкого Меджлиса продолжает работу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета milliyet.com.tr.
Согласно новоутвержденному Комиссией по конституционным реформам турецкого Меджлиса конституционному закону, отныне президент Турции может быть партийным.
Запрет на партийную принадлежность президента Турции был принят еще в 1950 году, 4-го мая, при власти получившей большинство голосов в парламенте Турции во время свободных миноритарных выборах Демократической партии и действовал по сей день.
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