Переговоры между Грузией и компанией «Газпром» об оплате транзита российского газа в Армению

Первый раунд переговоров между Грузией и российской компанией «Газпром» об оплате транзита российского газа в Армению прошел в середине декабря, стороны не пришли к компромиссу. Между тем, 31 декабря истекает срок действующего контракта.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Грузию онлайн», вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что переговоры продолжатся и подчеркнул, что позиция Тбилиси останется неизменной: Россия хочет оплачивать транзит деньгами, Грузия же желает сохранять прежнюю форму оплаты и получать 10% от общего объема транспортируемого газа.

Будущая дата переговоров, которые проходят в Вене, еще не установлена.

В конце 2015 года Газпром и Грузия также вели долгие переговоры, в итоге Тбилиси добился сохранения формулы, по которой за транзит получает 10% общего объема.