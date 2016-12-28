Президент Армении принял участие в приеме, организованном в министерстве иностранных дел по случаю праздников Нового года и Рождества

Президент Армении Серж Саргсян 28 декабря принял участие в приеме, организованном в министерстве иностранных дел по случаю праздников Нового года и Рождества.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Саргсян поздравил всех сотрудников министерства, армянских дипломатов и аккредитованных в Армении послов с наступающими праздниками.

В своей поздравительной речи президент подвел итоги уходящего года, важных внешнеполитических достижений, наличествующих проблем и вызовов, реализованных в результате активной деятельности в международных организациях и в рамках интеграционных процессов работ, усилий дипломатии Армении по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха.